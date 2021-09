Schalke in der Champions League am 11.09.2011: Ein Trauerspiel

Wenige Stunden nachdem sich in New York die grausamen Szenen der 09/11-Attentate abgespielt hatten, musste Schalke in der Champions League gegen Athen spielen. Ein Spiel, das so kurz den schlimmsten Terrorattentaten des 21. Jahrhunderts nicht hätte stattfinden dürfen.