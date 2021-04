Reform der Champions League – der Plan, der Streit, die Hintergründe

Die UEFA will die Champions League ab 2024 radikal umbauen. Am Montag fällt die Entscheidung. Die UEFA verspricht mehr „Sicherheit und Stabilität“. Doch profitieren dürften von der Reform vor allem die großen Klubs. (Aufgrund aktueller Entwicklungen hat die Redaktion eine aktualisierte Version des Beitrags hochgeladen. Zu sehen war dieser Beitrag auch in der ARD Sportschau am 18. April um 18.30 Uhr.)