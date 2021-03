Kevin Pannewitz: "Hatte die Disziplin nicht"

Mittagsmagazin. . 03:16 Min. . Verfügbar bis 22.03.2022. Das Erste.

Kevin Pannewitz wurde einst eine große Fußballkarriere prophezeit - es sollte eine werden, die nie frei von Tragik war. Denn mit der Disziplin hatte es Pannewitz nicht so. Heute ist er 29, er spielt in der achten Liga in Berlin und wiegt rund 130 Kilogramm.