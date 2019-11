Video: Klinsmann: "Viele Gespräche und ein Anruf zu Hause"

Sportschau. . 01:59 Min. . Das Erste.

Vom Aufsichtsrat auf die Trainerbank: Jürgen Klinsmann will Hertha BSC helfen, wieder in gute sportliche Form zurückzukehren. Immer mit dem Hintergedanken, "was kann man tun, was kann man machen". Am Ende ging alles sehr schnell, nur ein Anruf nach Hause durfte natürlich nicht fehlen. | video