EM 2024: UEFA verkündet Spielorte

Die UEFA hat die Spielorte des ersten und letzten Spiels bei der EM 2024 in Deutschland bekannt gegeben. Das Eröffnungsspiel findet in München statt und das Finale in Berlin.