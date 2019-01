Ein Achtligist auf Promotion-Tour in China

Mittagsmagazin | 28.01.2019 | 02:51 Min. | Verfügbar bis 28.01.2020 | Das Erste

Der TC Freisenbruch spielt in der Kreisliga A in Essen, aber ein normaler Verein ist er nicht. Zuletzt war der Klub in China, um neue Fans zu gewinnen.