Borussia Dortmund gegen Dynamo Kiew: Ein Spiel für den Frieden

Im heimischen Signal Iduna Park tritt am heutigen Abend (26.04.2022) Borussia Dortmund in einem Benefizspiel gegen Dynamo Kiew an. Der Erlös aus dem Spiel wird gespendet.