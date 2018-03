"Best Never Rest" - Deutschland mit neuem Motto zur WM

Die Deutsche Nationalmannschaft bereitet sich unter dem Motto "Best Never Rest" ("Die Besten machen keine Pause") auf die kommende Weltmeisterschaft vor. Beim ersten Testspiel der Länderspielpause trifft Deutschland am Freitag (23.03.2018) auf das Topteam Spanien, das beim letzten Aufeinandertreffen geschlagen werden konnte.