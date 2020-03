Audio: Das Geschäft mit den Sportwetten - Behörden machen ernst

Sportschau. . 02:09 Min. . ARD. Von Sebastian Krause.

Das Geschäft mit den Sportwetten boomt. Jahr für Jahr werden in Deutschland Milliarden umgesetzt. Seit Anfang des Jahres gilt der geänderte Glücksspielstaatsvertrag. Hinter den Kulissen wird heftig darum gerungen, was erlaubt ist und was nicht. | audio