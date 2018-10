" Es gab Erklärungen dafür, dass wir in der englischen Woche nur einen Punkt geholt haben ", so VfL-Trainer Robin Dutt am Donnerstag (04.10.2018). Das hätten die Spieler reflektiert und man konzentriere sich darauf, gegen Bielefeld wieder eine verlässliche Struktur zu bilden. " Zuletzt sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen. Nun müssen wir wieder vom Anpfiff an den Fokus darauf legen, dem Gegner das Spiel so schwer wie möglich zu machen. "

Arminia seit sieben Spielen gegen Bochum ungeschlagen

Dutt ist sich sicher, dass es ein enges Spiel werden wird. " Ich sehe uns und die Arminia auf Augenhöhe. Bielefeld hat viel Qualität, gerade in der Offensive mit Voglsammer und Klos. Wir treffen auf eine gestandene Zweitligamannschaft ." Die Statistik spricht indes für die Ostwestfalen. Die Arminia ist seit sieben Pflichtspielen im Westfalenderby gegen den VfL Bochum ungeschlagen.

Stand: 04.10.2018, 09:42