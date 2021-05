Das Entsetzen an der Basis

Es ist ja nicht so, dass die Topfunktionäre im Deutschen Fußball-Bund (DFB) komplett den Bezug zur Basis verloren haben. Rainer Koch, der gleichermaßen als Vizepräsident Recht und Amateure, als Chef des Bayrischen und Süddeutschen Fußball-Verbandes und auch als deutscher Vertreter im UEFA-Exekutivkomitee fungiert, pflegt sein Facebook-Profil sehr regelmäßig. Mitunter antwortet der Jurist auf Anmerkungen und Einlassungen unmittelbar, oft erfolgt eine Klarstellung in aller Ausführlichkeit.

An der Basis rollt gerade im Spielbetrieb kein Ball

Daher weiß Koch, 62, auch, was gerade die knapp 25.000 Vereine am meisten beschäftigt. Und das ist nun einmal nicht der seit Monaten tobende Machtkampf an der DFB-Spitze, sondern der für die Basis deutlich folgenschwerere Lockdown. Weiterhin wird Freiluftsportarten wie dem Fußball in Deutschland oberhalb der ominösen 100er-Inzidenz keine Öffnungsperspektive vermittelt, weiterhin rollt abseits des Profibetriebs kein Ball im Wettkampf.

Und mit der bundesweiten Notbremse hat sich die Situation für viele Klubs seit zwei Wochen noch einmal verschlimmert, weil selbst Kinder und Jugendliche nur in Gruppen bis zu fünf Personen zusammenkommen dürfen. Vor fünf Tagen gab Koch sein Statement dazu ab, aus dem einiges an Unverständnis über die Politik sprach: "Nahezu alle Expert*innen-Meinungen und harten Fakten werden erneut negiert. … Bis heute kann niemand erklären, warum in der Schule getestete Kinder nicht auch am Nachmittag in größeren Gruppen und ohne Altersbeschränkung gemeinsam unter Aufsicht sowie unter Einhaltung der etablierten Hygienekonzepte trainieren dürfen. …Der Sport gibt Menschen Bewegung und Lebensfreude zurück, ganz besonders Kindern und Jugendlichen. Das bleibt ihnen mit dieser Regelung faktisch verwehrt und hat drastische Folgen – für Körper und Psyche, aber auch für den Unterbau in unseren Vereinen."

Der Verband stiftet keinen Halt

Viele Klubs stehen in der Pandemie vor existenziellen Problemen: Ohne Trainings- und Spielbetrieb kein Vereinsleben, ohne Vereinsleben keine Einnahmen. Die Ausweglosigkeit zermürbt viele Akteure, auch die Heerscharen im Hintergrund fühlen sich vor den Kopf gestoßen, wenn ungestört große Gruppen von Jugendlichen im Park kicken, aber jedes Spiel auf dem Sportplatz verboten bleibt. Es geht um die langfristige Bindung von den Ehrenamtlichen, die den Amateurfußball mit ihrem Engagement tragen.

Was es jetzt bräuchte, wäre ein starker und geschlossener Verband, der sich als Vertreter von mehr als sieben Millionen Mitgliedern öffentlich klar positionieren könnte; der seine Verbindungen in die Politik spielen lassen könnte; der seine Rolle in der Gesellschaft erfüllen müsste, um sich als Anwalt eines Fußballs für alle zu betätigen. Stattdessen lähmen die erbitterten Grabenkämpfe die Spitzenleute. Dabei gäb es viel Wichtigeres.

Aus Nordrhein-Westfalen kam eine Steilvorlage