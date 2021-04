England und die Super League - "Niederlage für die Gier"

Die Banner werden also doch wieder ausgelegt auf den Rängen von Anfield. Der FC Liverpool war einer von sechs englischen Klubs, die ihre Teilnahme an der europäischen Super League zugesagt und damit allgemeine Empörung ausgelöst hätten. Eine Fan-Gruppe, die bei Heimspielen dafür zuständig ist, die in der Corona-Pandemie menschenleere Kop-Tribüne in den Vereinsfarben zu schmücken, kündigte an, dem Klub diese Form der Unterstützung aus Protest zu entziehen.

Sehr zum Unmut von Trainer Jürgen Klopp, der nicht einsah, warum seine Spieler für etwas bestraft werden sollten, für das sie nichts könnten. Nachdem Liverpool und die anderen Mitglieder der so genannten Big Six – Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea – ihren Rückzug aus der Super League verkündet haben, vollzog auch die Fan-Organisation eine Kehrtwende und machte bekannt: die Banner bleiben.

Chelsea und City galten ohnehin nicht als überzeugt

Der internationale Fußball hat ein Beben erlebt seit der Ausrufung der Super League, mit England als Epizentrum, denn die Teilnehmer aus der Premier League machten die Hälfte der zwölf Gründungsmitglieder aus. Die Geschehnisse auf der Insel in den 48 Stunden danach brachten das Gebilde zum Einsturz. Während Hunderte Chelsea-Fans vor dem Stadion an der Stamford Bridge protestierten, sickerte die Meldung durch, dass der Verein am Rückzug aus der Super League arbeitet. Es war der erste Domino-Stein, der fiel, kurz darauf sagte Manchester City seine Teilnahme ab (Chelsea und City galten ohnehin als nicht besonders überzeugt von dem Projekt). Später in der Nacht waren dann alle englischen Vertreter raus. Beschämt mussten sie eingestehen, dass sie sich kolossal verschätzt hatten.

Ihre Abkehr von der neuen Liga geschah nicht freiwillig, sondern wegen des massiven Widerstands auf der Insel. Die britische Regierung, die Premier League und der Verband FA, Fan-Gruppen und Spieler wie James Milner (Liverpool) und Marcus Rashford (Manchester United) hatten sich gegen die Super League gestellt. Sogar die beiden wohl prominentesten Trainer des angedachten Wettbewerbs, Jürgen Klopp (Liverpool) und Pep Guardiola (Manchester City), begaben sich in die Opposition. Sie seien bei der Entscheidung der Klubbesitzer vor vollendete Tatsachen gestellt worden, ließen sie wissen.