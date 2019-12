Cannavaro will selbst entschieden haben

Fabio Cannavaro im Kölner Landgericht

Das Landgericht Köln hatte neben anderen den Zeugen Fabio Cannavaro, Weltfußballer des Jahres 2006, im Verfahren vernommen. Vor allem dessen Aussage schadete dem Spielerberater im Prozess. Cannavaro, damals Trainer beim FC Tianjin, hatte als Zeuge ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass er die Spieler aussuche und sich allenfalls Tipps geben lasse. Petralito hatte demgegenüber erklärt, er habe Cannavaro von Modeste überzeugt.

Ohne Modeste kam der Abstieg

Anthony Modeste war 2017 für mehr als 30 Millionen Euro nach China gewechselt. Soviel spülte der Transfer von Anthony Modeste in die Kassen des FC . Bei dem Zivilverfahren kamen allerdings ungewollt Details an die Öffentlichkeit, die sonst im Verborgenen geblieben wären: für Modeste hätten ein halbes Jahr früher bis zu 75 Millionen Euro an Ablöse erzielt werden können.

Der 1. FC Köln verkaufte den Stürmer aber nicht, weil er auf seine Hilfe bei der Qualifikation zur Euro League baute. Die schaffte der Verein tatsächlich, stieg aber im Jahr darauf ohne Modeste sang- und klanglos ab.