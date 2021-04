EURO 2020 vor Zuschauern - Infektionsschutz ist wichtiger als die Imagepflege

Mehr als 14.000 Zuschauer bei Fußball- EM -Spielen in der Münchner Arena. In weniger als acht Wochen schon. Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, ist mir der Löffel aus dem Joghurt gefallen. Einen Tag vor dem Start der bundesweiten Corona-Notbremse mit Ausgangssperren ab 22 Uhr diese Nachricht. Geht‘s noch?

Auf den zweiten Blick habe ich dann doch fast erleichtert aufgeatmet. Denn die bayerische Landesregierung hat ihre Zusage an eine Bedingung geknüpft. Verbessert sich die pandemische Situation bis Juni nicht, erleben wir Spiele ohne Zuschauer.

Richtig so. Alles andere wäre in der aktuellen Lage nicht vermittelbar.

Viel steht auf dem Spiel