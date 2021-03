Fußball-EM: Englands Regierung hofft auf volle Stadien

Ceferin fordert Spiele mit Zuschauern

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte mit seiner Forderung nach Zuschauern in den Stadien in Zeiten der Corona-Pandemie zuletzt für Verwunderung gesorgt. Jeder Ausrichter müsse garantieren, dass Fans zu den Spielen dürften, hatte Ceferin erklärt. Die Entscheidung über das Format der Endrunde wird wohl frühestens beim UEFA-Kongress am 20. April fallen.

dpa/sid | Stand: 29.03.2021, 10:34