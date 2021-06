Marcus Sorg: Tage bis zum Start "tun uns gut"

Sportschau. . 00:16 Min. . Verfügbar bis 31.12.2021. Das Erste.

Erst am fünften Tag der EURO 2020 greift die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich in das Turnier ein. Die zusätzliche Zeit der Vorbereitung könne von Vorteil sein, so Co-Trainer Marcus Sorg.