Kroos über Auftakt gegen Frankreich: "Kein Spiel zum Reinkommen"

Sportschau. . 01:03 Min. . Verfügbar bis 31.12.2021. Das Erste.

Deutschland wartet sehnsüchtig auf den Start in die EURO am Dienstag und muss sich direkt gegen Mitfavorit Frankreich beweisen. Toni Kroos mahnt daher an, dass die Dinge, die man aktuell einstudiert, bestenfalls auf Anhieb funktionieren sollten.