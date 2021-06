Ilkay Gündogan - der Mann für alle Positionen

Ilkay Gündogan hat in den vergangenen Jahren zwischen dem defensiven Mittelfeld und der Sturmspitze schon auf allen Positionen gespielt. Bei der Vielfalt an Aufgaben in der Gruppenphase kann der Stammspieler von Manchester City für Bundestrainer Joachim Löw umso wertvoller werden.