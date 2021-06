Fußballfan Paul Marek - ein Vielflieger während der EURO

Sportschau. . 02:06 Min. . Verfügbar bis 09.06.2022. Das Erste.

DFB-Fan Paul Marek hat einiges an Planung hinter sich und einiges bei der EURO vor sich. Er bereist die Spiele in ganz Europa - eventuell auch das Finale in London.