England - EM-Euphorie oder Corona-Frust?

Sportschau. . 04:02 Min. . Verfügbar bis 31.12.2021. Das Erste.

Die Euphorie in England über den ersten EM-Finaleinzug überhaupt ist riesengroß. Von Corona und der Delta-Variante ist gefühlt nichts mehr zu sehen. Was bleibt nach dem EM-Finale? Euphorie pur oder die harte Landung in einer gefährlichen Realität?