EM 2000 - Selbstbewusstes Frankreich nicht zu stoppen

Sportschau. . 06:44 Min. . Verfügbar bis 20.06.2022. Das Erste.

Bei der Europameisterschaft 2000 geht Frankreich als Favorit in das Turnier. Das Star-Ensemble um Zinedine Zidane darf am Ende auch den Henri-Delaunay-Pokal in die Höhe recken.