EM 1968 - Italiens Remis-Könige werden Europameister

Auch 1968 waren nur vier Teams in der EM-Endrunde in Italien. Die Gastgeber gewinnen, nachdem sie im Halbfinale und in der ersten Finalbegegnung Remis spielten.