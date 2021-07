Doppeltorschütze Kane: "Ein großer Tag für den Fußball"

Englands Kapitän Harry Kane hat mit zwei Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg der "Three Lions" gegen die Ukraine. Dementsprechend optimistisch blickt er in die nächste Runde.