Dänemark gegen Belgien - die Zusammenfassung

Sportschau. . 04:25 Min. . Verfügbar bis 31.12.2021. Das Erste.

Die Dänen starteten mutig in die Partie gegen die Nationalmannschaft Belgiens und gingen im zweiten Gruppenspiel der EURO 2020 in Führung. Am Ende setzte sich der Favorit aus Belgien durch - die Zusammenfassung.