Can: "Dass Schweinsteiger mich spielen sehen will, macht mich stolz"

Sportschau. . 01:23 Min. . Verfügbar bis 31.12.2021. Das Erste.

Deutschlands Mittelfeld-Abräumer Emre Can spricht über mögliche System- und Aufstellungsänderungen für das zweite Gruppenspiel gegen Portugal. Dass ihn Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger in dessen Wunschaufstellung einbezogen hat, macht Can stolz.