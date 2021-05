Ungarn - Ohne große Erwartungen in die vierte EM

Der Weg zur Euro

Ungarn landete in einer ausgeglichenen Gruppe mit Kroatien, Wales und der Slowakei nur auf dem vierten Platz und musste so über den Umweg der Nations League auf ein EM -Ticket hoffen. Nach einem deutlichen Playoff-Halbfinalsieg gegen Bulgarien trafen sie im Finale als Außenseiter auf Island. Nach einem mehr als einstündigen Rückstand drehte Ungarn die Partie gegen tapfer verteidigende Isländer in der 88. und 92. Minute und zog so denkbar dramatisch in die Endrunde der Europameisterschaft ein.

Der Schlüsselspieler: Peter Gulacsi

Bei der offensiven Qualität von Portugals, Frankreichs und Deutschlands Angriffsreihen, die in der Gruppenphase nacheinander auf Ungarns Strafraum zurollen werden, steht und fällt die Chance auf eine Sensation mit ihrem Torwart Peter Gulacsi. Dem ruhigen Leipzig-Keeper, der seit fünf Jahren zu den besten Torhütern der Bundesliga zählt, ist aber durchaus zuzutrauen, dass er die großen Fußballnationen völlig unbeeindruckt in ihrer Geduld testen wird. Viel zu verlieren, hat er schließlich nicht.

Der Trainer: Marco Rossi

Marco Rossi dürfte trotz seiner 39-jährigen Karriere im Profifußball vielen Fußballfans gänzlich unbekannt sein. Der ehemalige knallharte Verteidiger, der neben seinem Jugendklub FC Turin auch für Sampdoria Genua und Eintracht Frankfurt spielte, hat es dafür geschafft, das schwere Erbe seines Vorgängers (Gruppensieg und Viertelfinaleinzug bei der EM 2016) zu übernehmen und Ungarn zur zweiten Europameisterschaft in Folge zu führen. Sollte er für ähnlich spektakuläre Bilder wie beim Playoff-Finale gegen Island sorgen, kann sich Europa auf einiges gefasst machen.

Mögliche Startelf