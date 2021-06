Ungarn - Portugal 0:3

Bitterer Abend für Bundesliga-Trio aus Ungarn gegen Ronaldo und Co.

Von Christian Kerber

Am Ende stand ein 0:3. Klare Sache für den Titelverteidiger aus Portugal. Aber der krasse Außenseiter Ungarn verkaufte sich in der schweren Gruppe F, zu der auch noch Weltmeister Frankreich und Deutschland gehören, 83 Minuten lang äußerst teuer. Akteure aus der Bundesliga drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Aus Sicht von Ungarn lange im positiven Sinne. Ehe in der Schlussphase irgendwie alles schief ging.