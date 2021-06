Ein Sieg, ein Remis gegen Portugal

Es ist zwar mitnichten so, dass Schewtschenko ein Team voller Superstars anleitet. Er trainiert aber ein Team, das sich gerne mit den ganz Großen auf diesem Kontinent anlegt.

Portugal, in der gleichen Qualifikationsgruppe wie die Ukraine, kann ein Lied davon singen. Die Truppe um Cristiano Ronaldo verlor beim Auswärtsspiel in Kiew mit 1:2 und konnte auch das Heimspiel nicht gewinnen, Endstand 0:0. Am Ende wurde die Ukraine und nicht Portugal Gruppensieger.

Ist nun die Elftal fällig?

Die ukrainische Hartnäckigkeit bekam im Oktober auch Spanien zu spüren. 1:0 hieß es am Ende im Nations-League-Spiel. Eine andere Mannschaft verlor nur einen Monat später mit 0:6 gegen Spanien. Man erinnert sich hierzulande ganz gut daran. Umso höher ist der Sieg der Shevchenko-Elf zu bewerten. Ist nun die Elftal fällig?

Die Niederländer müssen sich in jedem Fall auf eine defensiv enorm starke Elf einstellen. Nur vier Gegentore ließen die Ukrainer in der Qualifikation zu. Nur die Belgier kassierten weniger Treffer (drei). Mit dieser Defensivstärke können die Osteuropäer auch der Elftal auf den Geist gehen.

Achtelfinal-Einzug ist möglich

Der klassische Underdog ist die Ukraine also nicht. Im Gegenteil. Es wird spannend zu sehen sein, welche Rolle das Team im Turnier spielt. Der Einzug ins Achtelfinale ist definitiv drin, dann warten natürlicherweise noch mehr Große als Gegner. Und die sollten sich in Acht nehmen – und sich nicht von Diskussionen um Trikots, Design und Schriftzüge ablenken lassen.

afp | Stand: 12.06.2021, 17:19