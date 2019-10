Politischer Konflikt

Das teilte der Dringlichkeitsausschuss der UEFA am Freitag (18.10.2019) mit. "Unter Berücksichtigung der Sicherheitsrisiken bei Spielen zwischen Mannschaften aus Russland und dem Kosovo entschied das Gremium, dass die beiden Mannschaften bei jeglichen künftigen UEFA-Wettbewerben bis auf weiteres nicht mehr gegeneinander antreten dürfen", hieß es in der Mitteilung.

Russland für EURO 2020 qualifiziert, gute Chancen für Kosovo

Für eine weitere Stellungnahme war die UEFA zunächst nicht zu erreichen. Die Formulierung der Mitteilung lässt aber nur den Schluss zu, dass diese Regelung auch für die EM 2020 im kommenden Sommer gilt. Russland ist bereits für das Turnier qualifiziert. Zudem werden bei dem paneuropäischen Turnier drei Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale in St. Petersburg ausgetragen. Kosovo hat in Gruppe A zumindest gute Chancen und hat ansonsten einen Platz in den Playoffs sicher.

Die Frauen-Teams beider Länder befinden sich allerdings in der einer Gruppe der Qualifikation für die EURO 2021. Beide Spiele sollen auf neutralem Boden stattfinden.

UEFA schließt viele Spiele aus politischen Gründen aus

Die UEFA verbietet derzeit zahlreiche Spiele aus politischen Gründen. Alleine in der Qualifikation zur EURO 2020 waren das:

Spanien - Gibraltar

Armenien - Aserbaidschan

Kosovo - Bosnien-Herzegowina

Kosovo - Serbien

Ukraine - Russland

Die letzten beiden Begegnungen haben theoretisch eine Chance, bei der EURO 2020 zustande zu kommen, sind aber zumindest in der Gruppenphase verboten. Mit Kosovo - Russland kommt nun eine weitere Partie hinzu.

Stand: 18.10.2019, 18:59