Für die UEFA EURO 2020 - Kevin-Prince Boateng wird neuer Sportschau-Experte

Wenn im Sommer mit einem Jahr Verzögerung die UEFA EURO 2020 beginnt, startet Kevin-Prince Boateng eine zweite Karriere - noch bevor die erste überhaupt endet. Boateng, 34, hat einst für Klubs wie den AC Milan, den FC Barcelona, Borussia Dortmund und Schalke 04 gespielt, aktuell steht er bei Monza in der zweiten italienischen Liga unter Vertrag.

Bei der EURO 2020 allerdings wird Boateng eine neue Rolle einnehmen und als Experte für die Sportschau die Spiele der Endrunde analysieren. Nun sagt Boateng, warte auf ihn die "größte Station meiner Karriere" .

Aus dem Wedding ins Sportschau-Studio

Boateng, auf dessen Trikots schon länger nur noch Prince steht, ist im Berliner Stadtteil Wedding aufgewachsen. Seine Karriere begann er bei Hertha BSC, es folgten Stationen bei Tottenham, Dortmund, Portsmouth, bei Milan, Schalke 04, UD Las Palmas, Eintracht Frankfurt, US Sassuolo, dem FC Barcelona, AC Florenz, Besiktas Istanbul und nun eben Monza.

Für Ghana absolvierte er 15 Länderspiele und nahm an zwei Weltmeisterschaften teil.

Prince Boateng hat in seiner Karriere als Spieler fünf Titel geholt, in Deutschland erinnert man sich noch an den Sieg im DFB-Pokalfinale 2018. Ante Rebic hatte Boateng aufgefordert, den Ball lang zu schlagen - und Boateng schlug den Ball lang. An den Rest denken Fans der Eintracht aus Frankfurt noch immer gerne zurück.

Boateng Teil des EURO-Expertenteams

Bei der EURO 2020 wird Prince Boateng neben Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult und Co-Kommentator Thomas Broich Teil des Expertenteams der Sportschau sein.

red | Stand: 22.04.2021, 19:00