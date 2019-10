Wer verbindet Tschechien nicht mit großen Fußballer-Namen? Milan Baros, Tomas Rosicky, Pavel Nedved - die Liste ist lang. Aber auch veraltet. Superstars im heutigen Kader sind Fehlanzeige, seit Jahren fehlt Tschechien der Anschluss an die internationale Spitze. Wie steht es eigentlich um den einstigen Geheimfavoriten bei großen Turnieren?

Am Freitag (11.10.2019) treffen die Tschechen auf eine ganze Reihe an Superstars: Im EM -Qualifikationsspiel gegen England geht es um die Tabellenspitze der Gruppe A. Im Hinspiel machten die "Three Lions" kurzen Prozess, schenkten dem Underdog fünf Tore ein. Trotzdem: Tschechien steht auf einem direkten Qualifikationsplatz, einen Punkt vor dem überraschend starken Kosovo.

Goldene Generation ade

Eine Europameisterschaft hat Tschechien seit der Gründung noch nie verpasst. Dennoch liegen die größten Erfolge schon 15 und mehr Jahre zurück. 1996 wurden Šmicer, Němec, Kuka und Co. Zweite bei der Europameisterschaft, scheiterten mit fünf Bundesliga-Legionären im Finale an Deutschland. 2004 war im Halbfinale gegen den späteren Europameister Griechenland Schluss. In dieser Zeit hatte Tschechien echte Superstars: Petr Cech, Nedved, Rosicky oder auch Baros.

Diese Goldene Generation ist Geschichte – und das macht sich auch bemerkbar: In der Vorrunde der EM 2016 schied die Republik als Gruppenletzter aus, bei der WM 2018 ging es gar nicht erst los. Auch wegen eines 0:0-Unentschiedens gegen Aserbaidschan. Der Tiefpunkt: ein 1:5 im Freundschaftsspiel gegen Russland – die höchste Niederlage seit der Eigenständigkeit. Die sorgte auch auf dem Trainerstuhl für Rotation: Karel Jarolim, der Tschechien eigentlich in die Europameisterschaft führen sollte, musste seinen Posten räumen.

Der lange Umbruch

Für diese Aufgabe ist seit einem Jahr Jaroslav Silhavy zuständig. Der neue Trainer ist ein Puzzlestück eines langen Umbruchs, den Tschechien nun hinter sich zu haben scheint. Von den Stammkräften der EM 2016 sind nur noch die beiden Bundesliga-Kicker Vladimir Darida und Pavel Kaderabek übrig, beide gehören aktuell zu den tragenden Säulen der Tschechen. Kaderabek, übrigens wertvollster Spieler der Mannschaft, ist gegen England krankheitsbedingt allerdings nicht dabei. Statt Čech, Plašil und Rosický, die allesamt nach der EM 2016 zurückgetreten sind, stehen nun Soucek, Masopust und Coufal auf dem Platz. Viele Spieler aus der eigenen Liga, die meisten im mittleren Fußballalter. Tschechien definiert sich nicht mehr über Top-Spieler, sondern über Kompaktheit und Zusammenhalt.

Einzige Ausnahme: die Torhüterposition. Mit Tomas Vaclik und Jiri Pavlenka kämpfen gleich zwei Torhüter internationaler Klasse um die Nummer eins.

Das neue Tschechien

Die neuen Hoffnungsträger heißen Patrick Schick (RB Leipzig), Jakub Jankto (Sampdoria Genua) und Axel Kral (Spartak Moskau). Alle drei sind Anfang zwanzig, spielen in europäischen Topligen, gelten aber noch nicht wirklich als echte Topspieler. Trotzdem stehen sie schon unter Druck, denn die Tschechen sehnen sich nach Erfolg. Eine spannende Personalie für die Zukunft ist Adam Hlozek. Der 17-Jährige spielt bereits in der U21 der Tschechen und gehört bei Sparta Prag zum Stammpersonal. Zusammen mit den wenigen Führungsspielern der Mannschaft um Vladimír Darida ist Tschechien nominell zwar keine Übermannschaft, hat aber eine gute Mischung aus Erfahrung und Frische. Übrigens: Ein weiterer Spieler, der Tschechien weiterhelfen könnte ist Davie Selke. Der Herthaner hat eine tschechische Mutter und könnte daher für die Mitteleuropäer auflaufen. Noch kämpft Selke aber um einen Platz bei der deutschen Elf.

Die bisherigen Ergebnisse der Qualifikation zeigen: Gegen stärkere Gegner hat Tschechien Probleme. Neben dem 0:5-Debakel gegen England ging auch bei der 1:2-Niederlage gegen das Überraschungsteam aus dem Kosovo nicht viel zusammen. Dennoch: Tschechien will endlich wieder an seinem internationalen Renommee arbeiten – und ist mehr denn je für eine Überraschung gut.

Stand: 11.10.2019, 11:46