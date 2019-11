Ab 18 Uhr live - die Auslosung der EM-Endrunde 2020

Eine Gruppe mit dem Weltmeister und dem Europameister: Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft drohen schon in der EM-Vorrunde mit Frankreich und Portugal zwei mögliche Hammer-Gegner.

Die Auslosung der sechs EM-Gruppen am Samstag (30.11.2019, 18.00 Uhr) in Bukarest bringt aufgrund des komplizierten Modus ein Novum: Weil die Spiele für das Turnier in insgesamt zwölf Ländern stattfinden und vier EM-Teilnehmer erst Ende März 2020 in den Playoffs ermittelt werden, wird die DFB-Elf nach der Los-Zeremonie im Romexpo-Messezentrum nur zwei der drei Mannschaften kennen, die im kommenden Juni in München Gegner in der EM-Vorrunde sein werden.

Deutschlands mögliche Gegner

Deutschland bekommt als eins von sieben Gastgeberländern, die bereits qualifiziert sind, einen Platz im Lostopf 1. Aufgrund der Gastgeberrollen und bestimmter politischer Konstellationen sind alle Mannschaften aus dem Lostopf 1 bereits auf die Gruppen verteilt.

Das deutsche Team wird in der Gruppe F alle drei Vorrundenspiele in München austragen. Aus den Töpfen 2 und 3 bekommt das Team von Joachim Löw jeweils ein Team zugelost, das kein Gastgeber sein darf, aus Topf 4 kommt ein Playoff-Sieger - die möglichen Gegner für das DFB-Team im Überblick:

Topf 3: Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien

Portugal, Türkei, Österreich, Schweden oder Tschechien Topf 4: Island, Ungarn, Bulgarien, Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder Kosovo aus den Playoffs A oder D

Aus Topf 4 bekommt Deutschland den Sieger der Nations-League-Playoffs A, sofern dieser nicht Rumänien heißt - also Island, Ungarn oder Bulgarien. Sollte sich Rumänien in den Playoffs durchsetzen, wechselt das Team in Gruppe C, in der Bukarest Austragungsort ist. Dann spielt Deutschland gegen den Sieger der Playoffs D, also Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien oder Kosovo.

Die Gruppeneinteilung vor der Auslosung im Überblick: