Die Europameister von 2012 und 2016 trennten sich in einer mäßigen Begegnung in Madrid 0:0. Deutschlands Gruppengegner Ungarn hat seinen vorletzten EM-Test dagegen knapp gewonnen. Das Team von Trainer Marco Rossi bezwang Zypern mit 1:0 (1:0) und ist nun schon seit zehn Partien unbesiegt. In Topform reist dagegen Italien nach einem 4:0 (2:0) gegen Tschechien zum Turnier.

Im Atletico-Stadion Wanda Metropolitano war Portugal einem Treffer insgesamt näher. Bei der besten Gelegenheit köpfte Diogo Jota nach einer Flanke von Cristiano Ronaldo knapp über das Tor (60.). Portugal ist in Gruppe F am 19. Juni in München zweiter deutscher Gegner. Vor Anpfiff hatten beide Länder ihre gemeinsame WM-Bewerbung für 2030 offiziell gemacht.

Sein erstes Spiel für Spanien absolvierte Aymeric Laporte. Der 27 Jahre alte Verteidiger von Manchester City absolvierte 51 Junioren-Länderspiele für Frankreich, seit Mai besitzt er die spanische Staatsbürgerschaft.

Italien nicht zu stoppen

Nicht zu stoppen ist weiter der viermalige Weltmeister Italien. Das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini bezwang EM-Teilnehmer Tschechien in Bologna im letzten Test locker. Für die seit September 2018 in 27 Spielen ungeschlagene Squadra Azzurra war es der achte Zu-Null-Sieg in Folge.

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (23.), Nicolo Barella (42.), Lorenzo Insigne (66.) und Domenico Berardi (73.) erzielten die Tore.

Drei Teams mit weiterem Test

Beide Teams bestreiten vor der Endrunde noch ein weiteres Spiel: Spanien trifft am Dienstag auf Litauen, Portugal am Mittwoch auf Israel. Am Dienstag empfängt Ungarn zur EM-Generalprobe ebenfalls in Budapest Irland. Andras Schäfer (36.) erzielte sein erstes Tor für die Nationalmannschaft. Der Leipziger Peter Gulacsi stand als einziger Bundesliga-Profi in der Startelf. Außenseiter Ungarn ist am 23. Juni in München letzter deutscher Gegner in der Gruppenphase.

Bei der EM trifft Spanien in Gruppe E zunächst am 14. Juni auf Schweden. Am 19. Juni ist Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski der zweite Gegner, am 23. Juni geht es gegen die Slowakei. Alle drei Spiele finden in Sevilla statt.

Portugal ist in Gruppe F am 19. Juni in München zweiter deutscher Gegner. Weitere Kontrahenten des Europameisters im Kampf um die Achtelfinal-Tickets sind Außenseiter Ungarn (15.6.) und Weltmeister Frankreich (23.6.).

sid | Stand: 04.06.2021, 21:53