Niederländer wollen feiern - Test-Engpass in Amsterdam

ARD-Reporter Michael Augustin reagierte am Samstag (26.06.21) schnell, als er auf seinem Email-account vergeblich auf das Ergebnis seines Stunden zuvor abgeleisteten Corona-Schnelltest wartete. Er reihte sich kurzerhand in der Nähe der Amsterdamer Arena in einem mobilen Testzentrum in die Schalnge der dänischen Fans ein und ließ sich noch einmal testen. Und dort funktioneirte es: 15 Minuten nach dem zweiten Test hatte er sein negatives Ergebnis, bekam das obligatorische gründe Bändchen für das Handgelenk und konnte ins Stadion.

Online-Testsystem überlastet

Solches Glück wie der deutsche Hörfunk-Reporter haben womöglich heute nicht alle, die das Spiel zwischen Dänemark und Wales live im Stadion verfolgen wollen. Denn in den Niederlanden ist der übliche Weg der Corona-Testung aktuell überlastet. Hintergrund: Weil in den Niederlanden ab heute weitestgehend alle Aktivitäten wieder erlaubt und die Maßnahmen gelockert werden, drängt das Partyvolk auf die Straßen und in die Clubs.

Um aber feiern zu können, braucht es einen negativen Schnelltest. Und den versuchen sich aktuell Tausende zu besorgen. Folge: Das dafür eingerichtete Online-System ist überlastet. Testergebnisse lassen auf sich warten.

red | Stand: 26.06.2021, 17:02