Die Stimmung im Land des Ex-Welt- und Europameisters ist angesichts der zwei dürftigen EM-Auftritte gegen Schweden und Polen getrübt. "Eine düstere Atmosphäre herrscht über der EM-Tour der Selección" , befand "El Pais".

Und der einstmals in Spanien bei Real Madrid und Betis Sevilla kickende Rafael van der Vaart sprach ein recht vernichtendes Urteil: "Es ist ein bisschen herumspielen, aber es ist niemand da, der den entscheidenden Pass geben will oder kann. Einfach enttäuschend."

Die pure Ineffektivität

Die Statistik belegt die Ineffektivität der Spanier. 29 Torschüsse, sieben Großchancen, 13 Ecken, 45 geschlagene Flanken und 75 Prozent Ballbesitz mündeten in ein mickriges Tor und zwei Punkte. In der Offensive fehlte Spanien die Durchschlagskraft, in der Defensive hatte es derweil Glück. Die Spanier ließen in den beiden Spielen zusammen zwar nur neun gegnerische Torschüsse zu, darunter waren aber auch vier Großchancen - aber alle vier wurden vergeben.

An der "Furia Roja" war bisher aber wenig bis nichts furios. Vom Heimvorteil in Sevilla war nichts zu spüren, aus dem vermeintlichen Hitzevorteil konnte das Team nichts machen.

Hilft Spanien die Hitze von Sevilla?

Nach den beiden späten Abendspielen geht es nun noch drei Stunden eher los, Temperaturen Mitte der 30 Grad und knalliger Sonnschein sind vorhergesagt. "Das kann eine große negative Überraschung für die Slowaken werden. Es wird vielleicht die Hölle" , befürchtet der ehemalige Nationalspieler und Bundesligaprofi Miroslav Karhan.

Auf Sergios Busquets ruhen viele Hoffnungen der Spanier.

Große Hoffnungen setzen die Spanier auch in Sergio Busquets, der 32 Jahre alte Kapitän wird nach seiner Corona-Infektion wieder in die Startelf rücken. Er ist der einzige Spieler im Kader, der 2010 und 2012 Welt- und Europameister wurde.

Hoffen auf Rückkehr von Busquets

Tatsächlich ist Busquets die Konstante und der Halt im spanischen Team. 123 Länderspiele bestritt der Mittelfeldakteur vom FC Barcelona bereits - die 15 unerfahrensten Spieler aus dem aktuellen EM-Kader kommen nicht einmal zusammen auf diese Zahl. Mit weiteren Veränderungen wird gerechnet, auch der ehemalige Bayern-Profi Thiago hofft auf seinen ersten Startelfeinsatz bei dieser EM.

Gleich fünf verschiedene Startelfvarianten schlug "Marca" Nationalcoach Luis Enrique vor, der aus der Anfangsformation wieder ein großes Rätsel machen dürfte und ansonsten an seinem Mantra festhält, immer nur das Positive öffentlich sehen, bewerten und hervorheben zu wollen. Es wird aber Zeit, dass seine Mannschaft davon deutlich mehr zeigt, sonst könnte diese EM-Mission auch mit einer schweren Trainerkrise frühzeitig enden.

Stand: 22.06.2021, 19:49