Der Weg zur Euro

Spanien hat sich gleichwohl glanzlos wie souverän für die EURO 2020 qualifiziert. Zwei dröge Remis gegen Norwegen und EM-Gruppengegner Schweden hinderten den dreifachen Europameister nicht daran, mit fünf Punkten Abstand Gruppensieger zu werden.

Der Schlüsselspieler: Feran Torres

Feran Torres trifft dreifach gegen Newcastle United

Während Feran Torres unter Pep Guardiola bei Manchester City nur selten von Anfang an spielt, genießt er in der Nationalmannschaft das volle Vertrauen von Luis Enrique. Neben seiner Geschwindigkeit und sprühender Spielfreude kommt ihm zugute, dass er auf beiden Außenbahnen, im offensiven Mittelfeld und im Notfall selbst in der Sturmspitze aufgestellt werden kann. Sollte er ähnlich torgefährlich wie beim kürzlichen Kantersieg gegen Deutschland auftreten (3 Tore beim 6:0), hat er beste Chancen darauf, die große Entdeckung des Turniers werden.

Der Trainer: Luis Enrique

Luis Enriques bisherige Amtszeit als spanischer Nationaltrainer wurde 2019 vom Tod seiner Tochter und anschließender sechsmonatiger Auszeit überschattet. Als sich anschließend sein Co-Trainer und Freund Robert Merono, dem Enrique sein Amt für die Zeit überließ, ans Amt klammern wollte, entbrannte ein Eklat im spanischen Fußballverband. Enrique warf Moreno öffentlich "Illoyalität" vor und schmiss ihn kurzerhand aus seinem Trainerteam. Nach all den Unruhen ist es jetzt seine Aufgabe, für Kontinuität zu sorgen und Spanien zurück in die Elite Europas zu führen. Und dafür ist der 62-malige spanische Nationalspieler, der Barcelona 2015 zum Triple führte, sicherlich nicht die schlechteste Wahl.

Kader und mögliche Startelf