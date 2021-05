Der Weg zur Euro

In einer ausgeglichenen Quali-Gruppe mit mehr oder weniger ebenbürtigen Mannschaften wie Norwegen und Rumänien verlor Schweden nur ein einziges Spiel: das Auswärtsspiel beim bevorstehenden EM-Gruppengegner Spanien.

Mut macht, dass man den Welt- und Europameister im Rückspiel dagegen bis zum späten Ausgleich in der 92. Minute am Rande einer Niederlage hatte. Souveräne Siege in den Pflichtaufgaben reichten dafür, dass die Schweden hinter Spanien auf dem zweiten Platz landeten und nicht bis zum letzten Spieltag um ihre EM-Teilnahme zittern mussten.

Der Schlüsselspieler: Emil Forsberg

Jetzt, wo der glamouröse, selbsternannte „Fußballgott“ Zlatan Ibrahimovic nach groß angekündigter Rückkehr doch ausfällt, muss ausgerechnet der bescheidene Leipziger Emil Forsberg vorangehen. Der moderne Spielmacher oder nach innen ziehende Flügelstürmer ist mit inzwischen schon 29 Jahren das Bindeglied zwischen dem vielversprechenden Nachwuchs und dem altehrwürdigen Gerüst aus Andreas Granqvist (36), Sebastian Larsson (35) und Michael Lustig (34). Im Gegensatz zu Ibrahimovic beeindruckt Forsberg vor allem, indem er andere glänzen lässt. Das schätzen sowohl Julian Nagelsmann bei Leipzig als auch sein Nationaltrainer, unter denen er schon häufig zum entscheidenden Faktor im Matchplan wurde.

Der Trainer: Jan Olof „Janne“ Andersson

Andersson hatte es in der Vergangenheit mit der Extravaganz und Mitteilungsfreude von Zlatan Ibrahimovic nicht leicht. Zu häufig untergrub der Weltstar Anderssons Autorität, indem er entweder die Kadernominierung öffentlich in Frage stellte oder von " inkompetenten Personen in falschen Rollen " sprach. Vor diesem Hintergrund kann sich der 58 Jahre alte Sportpädagoge fast glücklich schätzen, dass sich die anspruchsvolle Aufgabe, Ibrahimovic im Mannschaftsgefüge unterzubringen, von alleine erledigt hat.

Kader und mögliche Startelf