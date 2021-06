Der russische Fußball-Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow sieht sein Team vor dem Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen Belgien gerüstet. "Wir fühlen uns gut vorbereitet" , sagte der 57-Jährige auf der Online-Pressekonferenz: "Es gibt immer Dinge, die besser laufen können. Es gab ein paar Verletzungen, ein paar Krankheiten. Aber wir müssen bereit sein."

Mit Belgien warte am Samstag (13.06.2021, 21 Uhr) "ein sehr gutes Team mit einem sehr guten Trainer" , führte der frühere Bundesliga-Torhüter von Dynamo Dresden aus. Angreifer Artjom Dsjuba lobte die "Roten Teufel" gar als "absoluten Favoriten" in der Gruppe B. Für einen Erfolg werde die "Sbornaja" "eine Topleistung brauchen" , so der 32-Jährige: "Sie sind die Favoriten in der Gruppe."