Der Weg zur EURO 2020

Wirklich überzeugend war die österreichische EM-Qualifikation nicht. Hinter den Polen sicherte man sich in Quali-Gruppe G zwar als Zweiter die Teilnahme an der Europameisterschaft, doch je eine Niederlage gegen Polen, Israel und Lettland (!) zeigen, dass längst nicht alles rund lief auf dem Weg zur Euro.

Der Schlüsselspieler: David Alaba

David Alaba

Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler gehört zu den weltbesten Fußballern und nimmt seit Jahren eine zentrale Rolle im Spiel der Österreicher ein. Im zentralen oder linken Mittelfeld gibt Alaba den Rhythmus vor, sorgt für wichtige Ballgewinne und gibt entscheidende Impulse für das Offensivspiel. Die Variabilität des Noch-Münchners stellt in Österreich aber auch ein Problem dar: Seit Jahren wechselt der Superstar im Nationalteam die Position, immer wieder gibt es Diskussionen um das richtige Einsatzfeld für Alaba.

Der heute 28-Jährige debütierte bereits mit 17 für die Österreicher und war schon ein Jahr später Stammspieler der österreichischen Auswahl. Als Vertreter des lange verletzten Julian Baumgartliner von Bayer Leverkusen führte Alaba seine Farben zuletzt regelmäßig als ÖFB -Kapitän aufs Feld.

Der Trainer: Franco Foda

Franco Foda

Als Abwehrspieler machte Franco Foda in der Bundesliga Ende der Achziger und Anfang der Neunziger unter anderem beim 1. FC Kaiserlautern und Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga auf sich aufmerksam. Zum Ende seiner Karriere als Spieler ging der gebürtige Mainzer nach Graz, wo er nach seinem Rücktritt als Spieler im Jahr 2001 als Übungsleiter der zweiten Mannschaft seine Trainerkarriere startete. 2011 wurde Foda mit Sturm Graz österreichischer Meister, was bis heute den größten Erfolg Fodas Trainerkarriere darstellt. Österreichischer Nationaltrainer wurde Foda zum Ende des Jahres 2017.

Trotz der geglückten EM-Quali und dem Aufstieg in die Elite-Liga der Nations League wird der 55-Jährige immer wieder von Fans und Experten kritisiert – die Spielweise der Österreicher sei nicht attraktiv genug.

Kader und mögliche Startelf