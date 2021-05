Der Weg zur EURO 2020

Eine wahre Traum-Qualifikation bestritten die Italiener, die jedes Spiel ihrer Gruppe gewannen. Entsprechend früh war die Teilnahme an der EURO 2020 sicher, die bei Gruppengegnern, wie Bosnien und Herzegowina, Finnland oder Griechenland aber reine Formsache war. Beeindruckend liest sich jedoch die Torstatistik Italiens mit 37:4 Treffern – allein Belgien (40:3 Tore) übertrumpft diesen Wert.

Der Schlüsselspieler: Nicolò Barella

Nicolo Barella

Bittere Botschaft für Italien: Mittelfeld-Star Marco Verratti hat eine Bänderverletzung und wird wohl mindestens beim Auftaktspiel gegen die Türkei fehlen. Seine Abwesenheit könnte Nicolò Barella mehr ins Licht rücken. Der derzeit vielleicht beste Mittelfeldspieler Italiens ist bei Inter Mailand eine Schlüsselfigur und gewann mit ihnen die erste Meisterschaft seit elf Jahren. Der kleine Mittelfeld-Spieler passt perfekt zu Mancinis Ballbesitzfußball, macht wenige Fehler und hat das richtige Timing im Gegenangriff.

Der Trainer: Roberto Mancini

Roberto Mancini

Jüngst verlängerte der italienische Verband den Vertrag mit Mancini bis 2026, ein deutlicheres Zeichen kann man kaum setzen. Man vertraut sich gegenseitig und das zu Recht, denn so erfolgreich wie in den letzten zweieinhalb Jahren war Italien schon lange nicht mehr. Obwohl Mancini gern in der Aufstellung experimentiert, spielt das Team konstant guten Fußball. Das Erfolgsrezept des früheren Stürmers liegt dabei in der Verteidigung: Nur in einer der letzten zehn Partien kassierte man ein Gegentor.

Kader und mögliche Startelf