Der Weg zur EURO 2020

Als amtierender Weltmeister startete Frankreich einen Tick zu lässig in die EM-Qualifikation. Durch zwei Patzer gegen die Türkei (1 Remis, 1 Niederlage) musste die Equipe Tricolore sogar kurzzeitig um die direkte Qualifikation bangen. Weil die restlichen Spiele aber problemlos gewonnen wurden und die Türkei Punkte in Island liegen ließ, reichte es am Ende sogar für den Gruppensieg.

Der Schlüsselspieler: N'golo Kante

Kante ist der Klebstoff, der das französische Star-Ensamble zusammenhält. Der zentral-defensive Mittelfeldspieler stopft Löcher, gewinnt die wichtigen Zweikämpfe und steht dabei fast immer goldrichtig. Gleichzeitig besitzt er das Auge und die nötige Spielintelligenz, um seine schnellen und anspruchsvollen Vordermänner mit atemberaubenden Pässen in die Tiefe in Szene zu setzen. Auch wenn er meist abseits des frenetischen Torjubels bleibt und ungern in der ersten Reihe steht, fällt er auf der europäischen Fußballbühne gebührend auf. In der Champions League wurde der zweimalige Englische Meister in beiden Halbfinalspielen gegen Real Madrid zum Spieler des Spiels gekürt.

Der Trainer: Didier Deschamps

Dem Weltmeister von 1998 ist nach seinem Amtsantritt 2012 die anspruchsvolle Aufgabe gelungen, die herausfordernden Charaktere der Equipe Tricolore mit dem Lasso einzufangen und ihr unbestrittenes Talent dem Erfolg des Teams unterzuordnen - und das, ohne ihnen dabei ihr Spektakel zu entziehen. Dabei schrak Deschamps, der nicht ohne Grund schon als Spieler anerkennend "der General" genannt wurde, nicht davor zurück, Weltstars wie Paul Pogba bei Fehltritten zu sanktionieren. Die Folge war ein harmonisches Kollektiv, was nur knapp im EM-Finale 2016 scheiterte und zwei Jahre später zum WM-Sieg in Russland durchmarschierte.

Kader und mögliche Startelf