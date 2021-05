Der Weg zur EURO 2020

In der Qualifikation wurden die Engländer ihrer Favoritenrolle vollkommen gerecht. Den wohl stärksten Gruppengegner Tschechien überrollten die "Three Lions" gleich im ersten Spiel mit 5:0. Und auch danach ließ man nichts mehr anbrennen: Mit sieben Siegen in acht Spielen löste England souverän als Gruppenerster das Ticket für die Europameisterschaft.

Der Schlüsselspieler: Harry Kane

Harry Kane

Die Qualitäten von Harry Kane lassen sich schon auf den ersten Blick an blanken Statistiken ablesen. Der Stürmer von Tottenham Hotspur erzielte in neun Jahren Premier League 164 Treffer in 242 Spielen. In der aktuellen Saison entdeckte Kane zudem seine Qualitäten als Vorbereiter und legte 13 Tore vor. Auch im Nationaltrikot überzeugte der Londoner: Mit zwölf Toren in nur acht Spielen wurde er nämlich bester Torschütze der EM-Qualifikation.

Der Trainer: Gareth Southgate

Gareth Southgate

Nach drei Jahren als Trainer von Middlesbrough kam Southgate 2011 in den englischen Verband, wo er zunächst als Nachwuchskoordinator agierte. Für den 50-Jährigen folgten drei Jahre als Coach der U21, bis er 2016 das Amt als Cheftrainer der "Three Lions" übernahm. Bei seinem ersten großen Turnier führte Southgate England bei der WM 2018 bis ins Halbfinale und wurde daraufhin von der BBC zu Englands Trainer des Jahres gewählt.

Kader und mögliche Startelf