Der Weg zur EURO 2020

Das DFB-Team hat seine Pflichtaufgaben in der Quali-Gruppe gegen Nordirland, Weißrussland und Estland bravurös gemeistert (sechs Siege in sechs Spielen bei einem Torverhältnis von 25:1), und souverän den Gruppensieg geholt. Aus den beiden Duellen gegen Mit-Favorit Niederlande - und der damit einzig echten Bewährungsproben der Qualifikation - ging ein Spiel gewonnen und eins verloren. Top-Torschütze wurde Serge Gnabry mit einer beeindruckenden Quote von acht Toren in sieben Spielen.

Der Schlüsselspieler: Joshua Kimmich

Europas Verteidiger des Jahres nur auf seine außergewöhnliche Mentalität zu reduzieren, wäre banal. Als Herzstück von Bayern Münchens Mittelfeld stoppt Kimmich gefährliche Konter bevor sie entstehen und bespielt in seinem Aufbauspiel Räume, die sich erst ein paar Sekunden später auftun. Diese technische Qualität und Spielintelligenz wird schon in der Vorrunde gegen ebenbürtige Franzosen und Portugiesen enorm wichtig sein - sein Erfolgshunger und seine unbändige Energie, die ihn seit vergangener Saison zum Münchner Anführer gemacht haben, schaden dabei aber sicher auch nicht.

Der Trainer: Joachim Löw

Nach dieser Europameisterschaft wird eine 15-jährige Ära zu Ende gehen, die spätestens seit dem WM -Debakel in Russland in ihrer öffentlichen Bewertung deutlich an Wertschätzung verloren hat. Joachim Löw hat seit seinem Amtsantritt aus einem festgefahrenen, rustikalen Spielstil eine frische, moderne Mannschaft geformt, die nach erfolgreicher Reifung letztendlich mit dem WM-Sieg in Brasilien gekrönt wurde.

Dass er den danach notwendigen Umbruch erst zu spät durchzog und ihn nach fehlender Leistungssteigerung zu kompromisslos verteidigte, hat seinem Denkmal im kollektiven Gedächtnis deutscher Fußballfans einen herben Makel beschert. Sichtlich befreit durch seinen angekündigten Rücktritt und gelöst von längerfristigen Zukunfts-Visionen hat Löw jetzt einen Kader zusammengestellt, der ausschließlich darauf ausgerichtet ist, die Europameisterschaft zu gewinnen. Spätestens dann würde seine Ära rückschauend wieder sehr viel positiver bewertet werden.

Kader und mögliche Startelf