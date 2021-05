Der Weg zur EURO 2020

In einer Gruppe ohne echte Top-Nation musste Dänemark zwar keine Niederlage hinnehmen (vier Siege und vier Remis), zitterte aber bis zuletzt um die direkte Qualifikation: Im finalen Spiel der Quali mussten die Dänen im direkten Duell um das EM-Ticket im irischen Dublin ran. Bei gerade einmal einem Schuss aufs Tor erkämpften sich die Dänen mit viel Mühe ein 1:1 und sicherten sich damit als Tabellenzweiter hinter den Schweizern die Teilnahme an der Euro.

Der Schlüsselspieler: Christian Eriksen

Christian Eriksen

Christian Eriksen nimmt mit seinen technischen Fähigkeiten, seinem Auge für die Mitspieler sowie brandgefährlichen Standards erheblichen Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. Beim italienischen Meister Inter Mailand erlebte der offensive Mittelfeldspieler eine für ihn persönlich schwierige Saison – dennoch nimmt Eriksen in der Nationalmannschaft eine zentrale Rolle ein: Der 29-Jährige ist der einzige Spieler, der in diesem Kalenderjahr in jedem Spiel in der dänischen Startelf stand und hat aus dem aktuellen Kader die mit Abstand meisten Tore für sein Land erzielt (36).

Der Trainer: Kasper Hjulmand

Der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand

Auf der dänischen Trainerbank sitzt ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Zur Saison 2014/15 übernahm Kasper Hjulmand den 1. FSV Mainz 05. Dort lief es für den gebürtigen Aalborger jedoch nicht besonders gut, nach etwas mehr als einem halben Jahr wurde der heute 49-Jährige aufgrund schwacher Ergebnisse wieder beurlaubt.

Seinen größten Erfolg als Trainer feierte Hjulmand beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 überraschend die dänische Meisterschaft feierte. Nationaltrainer ist Hjulmand erst seit Sommer 2020.

Kader und mögliche Startelf