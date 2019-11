England, Österreich, Finnland - diese Teams können sich für die EM qualifizieren

Voll auf die Zwölf: Die Fußball-Europameisterschaft findet im kommenden Jahr vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf europäischen Städten statt. Belgien, Italien, Polen, Russland, Spanien und die Ukraine haben sich bereits vorzeitig für die EURO qualifiziert. Neben den beiden Gruppenersten (insgesamt 20 Teams) sind auch die vier Gewinner der Playoffs der Nations League dabei. So sieht es in den Gruppen aus...

Gruppe A: England braucht gegen Montenegro nur noch ein Remis. Falls der Kosovo gegen Tschechien verliert, ist England aber selbst bei einer eigenen Niederlagen dabei. Und selbst wenn es trotz dieser komfortablen Ausgangslage in der Gruppe doch nicht reichen sollte, hatEngland als Sieger der Gruppe A4 der Nations League immerhin einen Playoff-Platz sicher. Tschechien und der Kosovo machen den zweiten Platz wohl unter sich aus und treffen noch im direkten Duell aufeinander. Tschechien würde sich mit einem Sieg gegen Kosovo qualifizieren. Kosovo hätte in diesem Fall keine Chance mehr auf das direkte Ticket, hätte aber einen garantierten Playoff-Platz als Sieger der Gruppe D3 der Nations League.

Gruppe B: Die Ukraine ist als Gruppensieger bereits qualifiziert. Titelverteidiger Portugal kann sich mit einem Sieg gegen Litauen das Ticket sichern, falls Serbien nicht gegen Luxemburg gewinnt. Für den Fall der Fälle müsste Portugal als Sieger der Gruppe A3 der Nations League in den Playoffs nachsitzen. Serbien ist aus dem Rennen, wenn es gegen Luxemburg nicht gewinnt und Portugal siegt. Als Sieger der Gruppe C4 der Nations League winkt aber eine weitere Chance in den Playoffs.

Gruppe C: Den Niederlanden reicht ein Unentschieden in Nordirland. Im schlimmsten Fall stünde Oranje noch als Sieger der Gruppe A1 der Nations League das Hintertürchen Playoffs offen. Deutschland würde sich mit einem Sieg gegen Weißrussland qualifizieren, wenn Nordirland nicht gewinnt und sogar mit einem Remis, falls Nordirland verliert. Nordirland wäre in diesem Fall raus. Weißrussland erhält als Gewinner der Gruppe D2 der Nations League in den Playoffs eine weitere Quali-Chance.

Gruppe D: Dänemark würde sich bei einem Sieg gegen Gibraltar qualifizieren, wenn die Schweiz gegen Georgien verliert. Notfalls winkt ein Playoff-Startplatz als Sieger der Gruppe B4 der Nations League. Die Schweiz qualifiziert sich mit einem Sieg gegen Georgien wenn Dänemark nicht gegen Gibraltar gewinnt. Die Eidgenossen haben als Sieger der Gruppe A2 der Nations League ebenfalls eine Playoff-Platz in der Hinterhand. Das gilt auch für Georgien als Sieger der Gruppe D1 der Nations League.

Gruppe E: Vizeweltmeister Kroatien ist bei einem Remis gegen die Slowakei durch. Die Slowaken und Ungarn können am vorletzten Spieltag weder die Qualifikation schaffen noch ausscheiden. Wales wäre bei einer Niederlage in Aserbaidschan aus dem Rennen.

Gruppe F: Spanien hat das Ticket bereits sicher. Schweden wäre durch einen Sieg in Rumänien bei der EURO dabei, könnte zudem noch in den Playoffs als Sieger der Gruppe B2 der Nations League die EM-Fahrkarte ergattern. Rumänien hätte bei einer Pleite gegen Schweden keine Chance mehr auf die direkte Qualifikation, dürfte dann aber noch auf die Playoffs hoffen.

Gruppe G: Polen ist vorzeitig auf der sicheren Seite. Österreich reicht ein Remis gegen Nordmazedonien. Bei einer Niederlage wäre Nordmazedonien als Sieger der Gruppe D4 der Nations League in den Playoffs. Slowenien wäre außen vor, wenn es nicht gewinnt oder wenn Österreich siegt.

Gruppe H: Die Türkei wäre mit einem Unentschieden gegen Island qualifiziert. Weltmeister Frankreich wäre bei einem Sieg gegen Moldau durch oder wenn Island nicht gegen die Türkei gewinnt. Island wäre raus, wenn kein Sieg gegen die Türken gelingt.

Gruppe I: Der WM-Dritte Belgien hat bereits das Ticket sicher, würde mit einem Remis in Russland den Gruppensieg klarmachen. Die Russen haben ebenfalls schon die Quali geschafft. Schottland ist als Sieger der Gruppe C1 der Nations League für die Playoffs qualifiziert.

Gruppe J: Italien hat den Gruppensieg schon sicher. Finnland würde sich mit einem Sieg gegen Liechtenstein qualifizieren und auch bei einem Remis, wenn Bosnien und Herzegowina nicht gegen Italien gewinnt. Als Sieger der Gruppe C2 der Nations League wären die Finnen notfalls in den Playoffs vertreten. Armenien ist raus, wenn es gegen Griechenland nicht gewinnt oder wenn Finnland gewinnt. Bosnien und Herzegowina ist raus, wenn es gegen Italien nicht gewinnt oder wenn Finnland drei Punkte holt. Die Bosnier würden als Sieger der Gruppe B3 der Nations League aber in die Playoffs einziehen.

sid | Stand: 13.11.2019, 20:24