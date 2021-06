Allianz-Arena in München

"Nice to know"

Das Pokerspiel mit der UEFA ist gewonnen: München darf sich Ausrichterstadt der EURO 2020 nennen und das, obwohl man im Vorfeld keine Zuschauer im Stadion garantieren konnte. Während das Bilbao und Dublin erst kürzlich die EURO kostete, ist man seitens der UEFA beim Flaggschiff der deutschen Stadionlandschaft wohl vorsichtiger. Mittlerweile rechnet man mit 14.000 Zuschauern und damit immerhin circa 20 Prozent Auslastung. Lediglich das Finale wird hier nicht stattfinden, den Kampf verlor die Allianz Arena gegen das Wembley Stadion in London.

Kulturell sieht sich München als Weltstadt, das Oktoberfest lockt regelmäßig Millionen von Besuchern an, Museen gibt es zuhauf und Künstler, wie Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Thomas Mann, Richard Strauss oder Freddie Mercury verbrachten hier einige Zeit ihres Lebens. Zwar liegt München direkt am Fuß der Alpen, erholen kann man sich aber auch innerhalb der Stadtgrenzen prächtig. Im Nordosten der Metropole lädt der Englische Garten zum Spazieren auf einer Fläche, größer als der New Yorker Central Park, und der Viktualienmarkt in der Altstadt ist perfekt einen atmosphärischen Marktbummel.

Größtes Spiel

Das legendäre “Finale dahoam”. Im Mai 2012 hat der FC Bayern als erster Verein der Champions-League-Geschichte die Chance, den Titel im eigenen Stadion zu holen, muss dafür jedoch den FC Chelsea überwinden. 87 überlegene Fußball-Minuten und 16:0 Ecken später steht es 1:0 für die Münchener, der Titel ist zum Greifen nah. Dann gibt es den ersten Eckstoß für die Londoner: Hereingabe Juan Mata, Kopfball Didier Drogba, Tor. In der Verlängerung hält Keeper Petr Čech einen Strafstoß und rettet Chelsea ins Elfmeterschießen. Dort versagen die Nerven der Bayern. 3:4 lautet das Resultat im Elfmeterschießen und Chelsea entführt die den Bayern so sicher geglaubte Trophäe nach London. In der Saison 2022/23 bietet sich den Münchenern erneut die Chance, den prestigeträchtigen Titel im eigenen Stadion zu holen.

Spieltermine

Dienstag, 15. Juni 2021 - Gruppe F: Frankreich - Deutschland (21:00 Uhr)

Samstag, 19. Juni 2021 - Gruppe F: Portugal - Deutschland (18:00 Uhr)

Mittwoch, 23. Juni 2021 - Gruppe F: Deutschland - Ungarn (21:00 Uhr)

Freitag, 02. Juni 2021 - VF: Sieger AF4 - Sieger AF2 (21:00 Uhr)