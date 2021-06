Testspiele: England mit Mühe, Niederlande souverän

In Middlesbrough sorgte Marcus Rashford am Sonntag (06.06.2021) in seinem ersten Spiel als Kapitän für Englands fünften Sieg im fünften Spiel des Jahres. Der 23-Jährige von Manchester United traf per Foulelfmeter (68. Minute), Trainer Gareth Southgate verzichtete allerdings auf einen Großteil seiner Stars. Bei der besten Chance der ersten Halbzeit traf Jadon Sancho von Borussia Dortmund aus 15 Metern die Latte (38.). Jude Bellingham wurde in der 65. Minute für seinen Klubkollegen eingewechselt.

Premierentreffer für Wout Weghorst

In Enschede erzielte Torjäger Weghorst vom VfL Wolfsburg im sechsten Länderspiel sein erstes Tor für die "Elftal", der Niederländer traf in der 55. Minute zum 2:0. Memphis Depay, der schon beim mäßigen 2:2 gegen Schottland vier Tage zuvor doppelt getroffen hatte, besorgte in der 10. Minute per Foulelfmeter die Führung. Den Schlusspunkt setzte Ryan Gravenberch (76.).

Luxemburg bereitet Schottland Probleme

EM-Rückkehrer Schottland bekleckerte sich im letzten Test alles andere als mit Ruhm. Trotz langer Überzahl kamen die "Bravehearts" bei Außenseiter Luxemburg nur zu einem knappen Sieg. Che Adams (27.) traf für die Schotten, die nach 23 Jahren wieder an einem großen Turnier teilnehmen. Luxemburg spielte nach einer Roten Karte gegen Vahid Selimovic ab der 34. Minute nur mit zehn Mann. Österreich und die Slowakei trennten sich derweil 0:0, Dänemark bezwang Bosnien-Herzegowina 2:0 (1:0).

sid/dpa/dpa | Stand: 06.06.2021, 20:36