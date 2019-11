Fußball-EM 2020: Russland droht der Ausschluss - als Teilnehmer und Gastgeber

Der Journalist Tariq Panja hat diesen Zusammenhang in einem Artikel der "New York Times" aufgedeckt. Panja hat sich den bereits seit April geltenden Compliance Code der WADA genau angeschaut. Darin heißt es auf Seite 49: "If the right to host or co-host a World Championship and/or other International Event(s) has already been awarded to the country in question, the Signatory that awarded that right must assess whether it is legally and practically possible to withdraw that right and re-assign the event to another country. If it is legally and practically possible to do so, then the Signatory shall do so."

Heißt im Klartext: Wenn ein Land verdächtigt wird, gegen den Compliance Code verstoßen zu haben, kann und soll ein Großevent von einem anderen Land ausgerichtet werden. Sollten sich die Dopingvorwürfe gegen Russland also erhärten, wäre dies wohl ein klarer Verstoß gegen den Compliance Code. Neu-Präsident Witold Banka hat sich mit seinen forschen Aussagen selbst unter Druck gesetzt und müsste zeigen, wie ernst es ihm im Anti-Doping-Kampf ist.

NADA äußert sich zum Bericht

Die Nationale Anti-Doping-Agentur bestätigte auf Anfrage von sportschau.de, dass der Compliance Code der WADA solche Sanktionen vorsehe. Ob Russland tatsächlich entsprechend wird, wollte die NADA nicht mutmaßen. Das müsse die WADA entscheiden.

"Die Fußball-Europameisterschaft könnte die erste internationale Sportgroßveranstaltung werden, die von den Strafen gegen Russland betroffen ist", schreibt Journalist Panja in seinem Artikel. Dass es Strafen gegen Russland geben wird, ist für Panja "so gut wie sicher" , nachdem die Ermittler Beweise dafür gefunden hätten, dass die russischen Behörden Athletenakten manipulierten, um positive Dopingtests zu vertuschen. Darüber hatte auch die ARD-Dopingredaktion um Hajo Seppelt berichtet.

Russland ist für EM 2020 bereits qualifiziert