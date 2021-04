Lahm über EURO 2020: "Halb volles Stadion" in München möglich

Nachdem die UEFA der bayerischen Landeshauptstadt das Go für die Austragung der vier Spiele zunächst verweigert hatte, muss der Deutsche Fußball-Bund bis 19. April seine Konzepte nachschärfen. Der frühere Weltmeister und aktuelle Organisationschef Philipp Lahm verkündete nun, in welche Richtung beim DFB gearbeitet wird. Die Hoffnung auf zigtausend Fans in der Allianz Arena ist immer noch da.

"Es gibt viele verschiedene Szenarien. Ich glaube, 100 Prozent Auslastung wird nicht möglich sein, so realistisch muss man sein" , sagte Lahm im Radiosender Antenne Bayern. "Alles andere könnte vielleicht möglich sein. Deswegen planen wir von null Zuschauern bis zu 50 Prozent Zuschauern" , erzählte er in der Sendung "Sonntagsfrühstück". Bislang hatten der DFB und München nicht verraten, wie die Münchner Szenarien für den Sommer konkret aussehen.

Wackelkandidat München