Wichtig war Frenkie de Jong für die niederländische Nationalmannschaft schon länger. Der Star des FC Barcelona spielt im Herzen der "Elftal", ist Herz, Hirn und Kopf von "Oranje". Bei dieser EM ist er aber nun eines nicht mehr: einer der Jungspunde im Team. Und das mit gerade einmal 24 Jahren.

Für de Jong etwas Neues, aber im Kern auch Normales. "Ich denke nicht, dass sich meine Rolle verändert hat, dennoch verändern sich die Dinge um mich rum. Man wird selbst älter, noch jüngere Spieler kommen ins Team", urteilt der Mittelfeldspieler vor dem EM-Auftakt der "Elftal" am Sonntag (21 Uhr) gegen die Ukraine. Gleich sieben Spieler sind jünger als de Jong im Team, da rutscht man automatisch mehr in die Mentoren-Rolle.

"Die Leute betrachten mich jetzt anders"

Ein Umstand, der aber nicht nur daher rührt, dass de Jong eben wie alle Menschen älter wird. Nein, der Ausnahmespieler ist vor allem reifer und – viel wichtiger – noch besser geworden. "Die Leute betrachten mich jetzt anders, weil ich in Barcelona spiele", weiß auch de Jong um sein neues Standing.

Vor zwei Jahren war der 24-Jährige von Ajax Amsterdam ins katalanische Starensemble gewechselt und ist auch bei Barca ein absoluter Fixpunkt, verpasste in der abgelaufenen Saison nur ein Spiel aufgrund einer Gelbsperre. Es sind Zahlen eines absoluten Stammspielers. Da könnte man auch abheben. "Ich will einfach mein Ding machen und dem Team helfen", ist die Antwort von de Jong auf derlei Gedankenspiele.

Robben, Sneijder und Co. als Vorbild-Generation

Und an das Team glaubt der Mittelfeldspieler, der die Generation um Wesley Sneijder und Arjen Robben als Vorbild hat. "Wir haben sehr viel Qualität in unserer Gruppe. Der Teamspirit ist wirklich gut. Ich habe viel Vertrauen in diese Mannschaft. Ich glaube, wir können etwas Großes leisten." Was er damit meint, ist auch klar: Der Titel soll her.

"Ich glaube, dass wir, wenn wir unseren Rhythmus finden, haben wir genügend Qualität, um eine Chance zu haben", betont de Jong. "Wir sind sicher nicht der Top-Favorit, wenn aber alles gut läuft, haben wir die Qualität, um um den Titel mitzuspielen." Es gibt Beobachter, die das ähnlich sehen. Ein Grund dafür ist eben jener de Jong.

Vergleiche mit Johan Cruyff

Verglichen wird er sowieso schon längst mit dem Größten der niederländischen Fußball-Historie: Johan Cruyff. "Ich habe Aufnahmen von ihm gesehen. Natürlich nicht live, dafür bin ich natürlich zu jung" , sagt der Jung-Cruyff über den echten. "Ich habe ihn aber im TV und bei Youtube gesehen."

Auch da wird er sich sicherlich Inspiration geholt haben, so wie täglich bei den Barca-Kollegen. "In Barcelona habe ich sehr viel Qualität um mich herum und kann mir Sachen bei anderen Spielern abschauen" , berichtet er. "Also ja, je älter man wird, desto mehr verbessert man sich." Spätestens bei diesem Satz wird nochmal klar: Dieser Frenkie de Jong ist definitiv kein Jungspund mehr. Trotz seiner 24 Jahre.

dpa/red | Stand: 12.06.2021, 23:20